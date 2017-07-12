北京上半年针对环境违法行为开出上亿元“罚单”

（联合早报网讯）北京市环境保护局今天（12日）通报称，今年上半年间，全市环保部门针对大气、水、土壤环境违法行为持续加大执法力度，共开出上亿元“罚单”。

中新社报道，据北京市环保局相关负责人介绍，今年以来，为持续推进环境质量改善，全市环境监察执法部门针对大气、水、土壤环境违法行为，持续加大执法力度和曝光力度，保持高压执法态势。

根据通报，上半年间，北京环保、城管、工商、质监、交通执法等10部门协同开展大气执法检查。根据季节性污染物排放特点，开展强化执法行动，采取日间常态检查与夜间突击检查相结合等方式，重点查处锅炉、工业企业等存在的环境违法行为，对锅炉、餐饮、汽修、印刷、家具等七个重点行业开展了执法检查，共立案查处各类大气违法行为1091起，处罚金额超过3550万元（人民币，下同）。

数据显示，上半年间，北京环保部门共对固定污染源环境违法行为立案2225起，处以罚款1.006亿元；实施按日连续处罚三起，查封案件229起，停产限产五起；与公安部门开展联合执法，共办理适用行政拘留环境违法案件34起、阻碍执行职务案件两起、涉嫌环境污染刑事犯罪案件20起。

此外，北京环保部门共立案查处各类水环境违法行为212起，处罚金额4339.2万元；在土壤环境执法方面，共立案查处固体废物类违法行为224起，处罚金额381.9万元。

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