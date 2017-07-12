台企“杀入”大陆联合办公租赁“红海”

（联合早报网讯）台湾成旅集团今天（12日）宣布“杀入”中国大陆联合办公租赁市场这片“红海”。

中新社报道，当日，台湾成旅集团在上海发布其2017年度全新品牌战略SPACi/E，即空间共享（Sharing）、空间美化（Packaging）、空间应用（Application）、空间整合（Combination）、空间改造（Engineering），而战略中的“i”更多地指向想象空间（imagination）、创新空间（innovation）、整合空间（integration）、智能空间（intelligence）。

站在“大众创业、万众创新”的风口，越来越多的创业者开始逐梦，不过随着一线城市房价持续攀升，办公租赁费用也水涨船高。在创业者看来，沉重的租金负担是追梦路上的桎梏；对于联合办公租赁企业来说，高租金则成就了庞大的市场。

优客工场、方糖小镇、梦想加、腾讯众创、3W、funwork等都是这波联合办公大潮中的“弄潮儿”，仅在上海市中心区域，就有WeWork、We+、裸心社、优客工场、方糖小镇、SOHO3Q等多家联合办公空间品牌，竞争不可谓不激烈。

“后来者”成旅集团也在上海虹桥CBD开业了旗下在大陆的首家“成旅商务中心”，它还将自己称作“新型态空间经营者”。当天，成旅商务中心总经理叶建志在接受记者采访时直言：“主要就是面对小型商务办公人群。”

叶建志说，上海成旅商务中心开业至今出租率已达到80%，今年年底会在北京开出第二家，那时会在里面开放更多的公共空间。

他说，虽然很看好大陆的联合办公租赁市场，但是大陆的投资有点“一窝蜂”，“看到好的就会蜂拥而上”，相反台湾成旅集团在投资上就比较保守，“做好一个点再安排下一个，不把商务中心的投资当投机”。

台湾成旅集团董事长黄炳彰也说，大陆市场是成旅很重视的一块，有了前期周密的筹备和良好的互动，未来机会很好，市场很大。



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