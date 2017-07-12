入伏首日各地高温 电网负荷创新高

（联合早报网讯）今天（12日）是“入伏”首日，各地热浪滚滚，频发高温红色预警，电网负荷屡创新高。

新华社报道，12日是三伏第一天。河北省气象台继11日发布今年首个高温红色预警信号后，12日5时继续发布高温红色预警信号。

7日以来，河北省中南部大部地区持续出现35℃以上高温天气，这次高温天气的主要原因是受大陆暖高压控制，暖气团系统强度大且稳定，天气晴朗，太阳辐射强，高空也盛行下沉气流，使得白天地表升温较快。

今年以来最强热浪同时席卷江西、湖北。

江西省气象台12日上午发布高温黄色预警，预计未来三天，全省大部地区最高气温可达35℃—37℃。

湖北梅雨结束即转入盛夏，局地高温恐超40℃。监测显示，12日，湖北不少地方日均气温已经突破30℃，其中鄂西北最高气温超过35℃，局部地区甚至达到38℃以上。

伴随着滚滚热浪，各地电网负荷不断突破新高。

国网北京市电力公司透露，受持续高温影响，12日16时30分，北京地区电网最大负荷达2120.4万千瓦，突破2016年电网最大负荷2082.8万千瓦。目前，电网负荷仍在持续攀升，北京电网整体运行平稳。

国网天津市电力公司则说，12日13时39分，天津电网最大负荷达1477.8万千瓦，创下历史最高值。而在11日，天津电网最大负荷就达到了1426.9万千瓦，这一数字超过去年1391.7万千瓦的历史最大负荷。目前，天津市电网运行整体平稳，暂不启动错避峰方案。

从7月8日开始，天津持续高温天气，日最高气温均在35度以上，近两日最高气温已突破40度。天津气象台11日下午发布近三年来首个高温红色预警。

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