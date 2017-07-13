中国国家气候中心否认发布今年“火炉”城市排名

（联合早报网讯）新“四大火炉”诞生？最近，一则中国气象局国家气候中心首次权威公布中国夏季炎热城市情况的消息刷爆朋友圈，消息称重庆、福州、杭州、南昌四个城市被不少网民冠名为“新四大火炉”，然而记者并未找到这则“权威发布”的正式出处。中国国家气候中心也表示，并未发布关于今年“火炉”城市的排名，但该中心正在完善气候宜居性综合指标体系。

据广州日报报道，最近天气的确非常炎热。昨天是三伏第一天，中国高温范围继续扩展，高温范围达到320万平方公里以上，接近国土面积的三分之一。兰州、银川、福州等多个省会级城市或将再次刷新今年来气温新高，中央气象台继续发布高温橙色预警，提醒公众注意防暑降温。

也许是烈日狂晒，才让人想起了“火炉”，关于“火炉城市”的消息不胫而走。网上众多转帖称：夏季炎热程度靠前的10个省会城市或直辖市分别为：重庆、福州、杭州、南昌、长沙、武汉、西安、南京、合肥、南宁。其中重庆、福州、杭州、南昌坐上了“新四大火炉”交椅。

记者翻查了最近的资料，国家气候中心近期并未作出过这样的发布。倒是在2012年，国家气候中心专家根据1981年到2011年间的气象观测资料，综合分析中国主要城市的炎热指数、极端最高气温、高温日数、夏季平均最高气温和最低气温等要素，得出了近31年全国夏季炎热程度靠前的10个省会城市或直辖市，榜单正好和最近流传的名单完全一致。国家气候中心对此明确表示，并未发布关于今年“火炉”城市的排名，但今年以来全国平均气温偏高确是不争的事实。

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