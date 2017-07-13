中国本土企业成为上海商务园区主要承租方

（联合早报网讯）全球商业地产服务公司高力国际近日发布报告称，上海主要商务园区空置率进一步下滑，而鉴于上海正在加快建设具有全球影响力的科技创新中心，这将催旺商务园区需求，预计未来五年内上海商务园区新增供应将达250万平方米。国内企业则成为了新增承租方中的主体。

据澎湃新闻报道，高力国际的数据显示，上海主要商务园区的供应量不断上升，空置率从2008年的高点一路下降， 2017年第二季度为15.3%，季度净吸纳量25.7万平方米。

而在过去的一年上海主要商务园区的租赁成交中，占比最多的是互联网信息技术企业，占比高达35%；紧随其后是制造业企业，占22%；金融企业、房地产企业和能源企业则各占9%。

高力国际华东区研究部董事陈铁东认为，上海加快建设具有全球影响力的科创中心的战略目标，将推动各类科技型企业对于商务园区办公空间需求旺盛。

值得注意的是，承租企业中79%为国内企业，只有21%是海外的企业。报告称，随着国内企业近年来的不断壮大和快速增长，已经成为商务园区租赁市场上的新增租赁交易承租主体。

同时，高力国际通过对近年来上海商务园区大宗投资交易的统计发现，从投资者来源来看，89%的投资者（买方）是国内的投资者，海外投资者则仅占11%。

报告还对租赁企业微观需求做了调研。报告总结出，在影响企业租赁商务园区办公场所的几项主要需求中，承租企业对于项目的租金／售价水平、交通可及性、配套设施成为了承租企业最关心、最重要的需求。

报告预计，未来5年内（2017年-2021年），上海商务园区的总新增供应量将达到250万平方米，总存量达到1060万平方米，不过每年的供应量将呈现出逐渐下降的趋势。

从供应子市场的划分来看，张江新增供应量最高，为37%；漕河泾紧随其后，达17%。

高力国际中国区资本市场及投资服务主营及执行董事汪蓓说，为了满足承租企业的需求，未来上海的商务园区将在产城融合方面更为注重，尤其在“城”的打造上，商务园区将加大对于交通和配套设施方面的完善。

此外，报告还指出，上海主要商务园区2017年二季度平均租金为4.13元（人民币）/天/平方米，而由于需求的存在，预计未来租金的持续增长也能得到支撑。

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