发改委：2017年全面实施居住证制度 推动非户籍人口城市落户

（联合早报网讯）中国国家发展和改革委员会日前透露，2017年推进城镇化的首要任务仍然是推动非户籍人口在城市落户，今年将从四个方面推进工作，并且表示，2017年将全面实施居住证制度。

据中新网报道，发改委表示，截至去年底，全国所有省(区、市)包括新疆生产建设兵团，都出台了户籍制度改革意见，包括“人地挂钩”“人钱挂钩”等关键性配套政策。近三年，户籍人口城镇化率、常住人口城镇化率分别累计提高了5.5个、3.62个百分点。但与此同时，实际落户进程不及社会预期，原因主要是地方政策落实不到位、缺乏相应体制机制等制度安排等。因此，2017年的首要任务仍然是推动非户籍人口在城市落户。

针对这些问题，发改委今年将根据不同类型城市，全面放宽重点群体落户限制，要求地方不能以农民工不愿意落户作为提高落户门槛的借口。督促各地全面落实“人地挂钩”“人钱挂钩”政策的具体实施办法和细则，加大财政资金和土地指标的奖励支持力度，合理分担地方农业转移人口市民化的成本。

继续探索进城落户农民农村“三权”维护和自愿有偿退出机制，推进农村承包土地经营权和农民住房财产权抵押贷款试点。对于暂时不具备落户条件的农业转移人口，要通过居住证制度来解决市民待遇问题。

发改委规划司相关负责人表示，今年的主要工作是督促尚未实施居住证制度的地区尽快出台具体实施办法，并组织开展居住证实施情况检查，确保各地区居住证领取门槛不高于国家标准、享受的各项基本公共服务和办事便利不低于国家标准。

据介绍，2017年发改委将全面实施居住证制度，全面落实支持农业转移人口市民化财政政策，全面落实城镇建设用地增加规模与吸纳农业转移人口落户数量挂钩政策，建立进城落户农民农村“三权”维护和自愿有偿退出机制，推进教育、医疗等城镇基本公共服务覆盖常住人口。

同时，针对目前特色小镇建设中出现的变相搞房地产开发和简单产业园区建设等问题，发改委下一步将指导各地着力培育供给侧小镇经济，努力建设一批具备新兴产业集聚、传统产业升级、体制机制灵活等优势的特色小镇。对一些偏离初衷、违背发展规律的错误做法，要及时加以规范纠偏，确保特色小镇建设不走样。

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