证监会：新三板企业直接转板制度设计，统筹市场公平监管秩序

（联合早报网讯）今年“两会”期间，圣泉集团董事长唐一林向大会提交的《关于发展新三板市场的建议》，获得了证监会的回复。

据澎湃新闻报道，7月12日下午，圣泉集团官网发布了证监会的答复文件。文件显示，证监会表示，正积极研究“三类股东”（资管计划、契约私募、信托计划）作为拟上市企业股东的适格性问题。

证监会强调，新三板挂牌企业直接转板或开通IPO绿色通道的制度设计，需统筹市场公平与监管秩序，审慎研究推进。下一步将进一步完善市场分层的制度与方法，为众多挂牌企业提供差异化的制度供给。

有关三类股东的建议，证监会表示，针对部分新三板挂牌公司存在“三类股东”的问题，证监会并未在IPO申请即受理阶段设置差别性政策，已有多年存在“三类股东”的拟上市企业提交IPO申请并获受理。同时，鉴于“三类股东”作为拟上市企业股东涉及发行人股权清晰等发行条件及相关信息披露要求，目前证监会正积极研究“三类股东”作为拟上市企业股东的适格性问题。

关于直接转板试点或IPO绿色通道的问题，证监会强调，新三板挂牌企业直接转板或开通IPO绿色通道的制度设计，需统筹市场公平与监管秩序，审慎研究推进。

目前，新三板市场已有安控科技、双节电气、康斯特、合纵科技、拓斯达等公司通过IPO，从新三板转到创业板上市。

而对于设立精选层的建议，证监会肯定了分层制度是新三板重要的基础性管理制度，但目前的创新层也存在不太稳定的问题，今年调出创新层的企业有400多家，调入的有将近1000家。证监会表示，下一步将进一步完善市场分层的制度与方法，为众多挂牌企业提供差异化的制度供给，不断提高新三板服务实体经济的能力。

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