A站和B站又一批影视作品下架 A站影视区全部消失

（联合早报网讯）7月13日消息，据中国网友爆料，7月12日晚间，中国知名视频网站A站（AcFun）和B站（bilibili）下架大量影视视频。其中A站的影视区已经消失，即电影、电视剧等内容被大范围调整。B站则下架了部分外国影视内容和国产剧、动画、纪录片、短视频等。

据TechWeb报道，目前在AcFun首页导航栏已经没有“影视”频道，即电影、电视剧、国产剧、网络剧等资源现在在首页上无法直接分区进入。尝试搜索以前看过的电影，也无法重新找到资源。

其实早在今年4月，AcFun已经对影视方面的相关视频资源，做过较大动作的整理，当时美剧几乎全部被下架，美剧专区被撤销，大量字幕组翻译的各类美剧也不再更新，网友直呼“最后的净土沦陷”。对于这次最新调整，网友也表示又少一部分追剧的渠道。

B站方面，TechWeb登陆后发现，TV剧、影视频道等都还存活，欧美电影、日本电影等子栏目依然有资源，主要是对个别内容视频，有针对性的下架调整。TechWeb向客服方面咨询截至发稿未获得回复。

据了解，目前网络上的各大下载站、在线视频网站其实都普遍存在版权问题，较早前PPS的美剧栏目、人人影视、搜狐、优酷等，都曾面临“暂时调整”。从内容分类来看，目前视频网站分为版权内容和网生内容两部分，视频网站的整体发展趋势是处于由烧钱的版权内容向低成本的网生内容过渡的开始阶段。

据悉，国家广电总局此前印发的《广播影视知识产权战略实施意见》指出，要加强对视听节目服务网站播放正版节目的监督工作，严厉打击互联网侵权盗版，重点打击影视剧作品侵权盗版行为。加强对电视购物活动的监管，重点打击利用广播电视网络销售侵犯知识产权和假冒伪劣商品的欺诈行为，加大软件正版化工作力度。

根据《互联网视听节目服务管理规定》要求，互联网视听节目服务单位应当遵守著作权法律、行政法规的规定，采取版权保护措施，保护著作权人的合法权益。

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