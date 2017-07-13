中国上半年进出口总值13.14万亿元 同比增19.6%

（联合早报网讯）中国海关总署新闻发言人黄颂平13日指出，2017年上半年，中国货物贸易进出口总值13.14万亿元（人民币，下同），比去年同期增长19.6%。上半年，中国进出口延续了去年下半年以来的回稳向好走势，增长的协调性在提升。

据中新网报道，黄颂平介绍，2017年上半年，全球经济温和复苏，国内经济稳中向好。据海关统计，2017年上半年，中国货物贸易进出口总值13.14万亿元人民币，比2016年同期(下同)增长19.6%。其中，出口7.21万亿元，增长15%；进口5.93万亿元，增长25.7%；贸易顺差1.28万亿元，收窄17.7%。具体情况主要有以下几个方面：

一、一般贸易进出口增长，比重提升。上半年，中国一般贸易进出口7.46万亿元，增长20.5%，占中国进出口总值的56.7%，比2016年同期提升0.4个百分点，贸易方式结构有所优化。

二、对传统市场进出口全面回升，对部分“一带一路”沿线国家进出口增长。上半年，中国对欧盟、美国和东盟进出口分别增长17.4%、21.3%和21.9%，3者合计占中国进出口总值的41.4%。同期，中国对俄罗斯、巴基斯坦、波兰和哈萨克斯坦等国进出口分别增长33.1%、14.5%、24.6%和46.8%。

三、民营企业进出口占比提升。上半年，中国民营企业进出口5.02万亿元，增长20.6%，占中国进出口总值的38.2%，比2016年同期提升0.3个百分点。其中，出口3.37万亿元，增长17.8%，占出口总值的46.7%，比重提升1.1个百分点，第一大出口经营主体的地位进一步巩固；进口1.65万亿元，增长26.8%。

四、中西部和东北三省进出口增速较快。上半年，中西部18省市外贸整体增速为27.1%，超过全国整体增速7.5个百分点；东北三省外贸整体增速为23.1%，超过全国整体增速3.5个百分点；东部10省市外贸整体增速为18.3%。

五、机电产品、传统劳动密集型产品仍为出口主力。上半年，中国机电产品出口4.13万亿元，增长14.6%，占中国出口总值的57.2%。其中，汽车出口增长32.5%、船舶出口增长25.1%、手机出口增长13.5%。同期，传统劳动密集型产品合计出口1.48万亿元，增长12.9%，占出口总值的20.5%。

六、铁矿砂、原油和天然气等大宗商品进口量价齐升。上半年，中国进口铁矿砂5.39亿吨，增加9.3%；原油2.12亿吨，增加13.8%；大豆4481万吨，增加14.2%；天然气3109万吨，增加15.9%；成品油1503万吨，减少2.8%；铜223万吨，减少18.4%。同期，中国进口价格总体上涨12.7%。其中，铁矿砂进口均价上涨55%，原油上涨47.9%，大豆上涨18%，天然气上涨10%，成品油上涨35.6%，铜上涨29.5%。

七、中国外贸出口先导指数环比上升，连续第8个月稳中向好。6月，中国外贸出口先导指数为41.5，较上月上升0.4，其中，根据网络问卷调查数据显示，当月，中国出口经理人指数为44.7，较上月下滑0.5；新增出口订单指数、出口经理人信心指数分别下滑0.3、1.1至48.5、49.8，出口企业综合成本指数回升0.1至23。

他指出，总的看，今年上半年，中国进出口延续了去年下半年以来的回稳向好走势，增长的协调性在提升。下半年，外贸运行中面临的不稳定、不确定性因素依然较多，一些深层次矛盾和困难将长期存在；同时也要看到，中国贸易结构正不断优化，质量效益持续改善，新动能不断积聚，回稳向好的基本面没有改变。海关将深入贯彻落实中央经济工作会议精神和政府工作报告的决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，扎实推进稳定外贸增长的政策措施的贯彻落实，促进外贸持续回稳向好。

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