温州楼市监管新举措：开盘实名制 严查捂盘惜售

（联合早报网讯）7月12日，记者从温州市住建委了解到，为维护房地产市场秩序，促进市房地产市场平稳健康发展。市住建委近期加强房地产市场监管，对有关商品房退购、落实购房实名制等推出多项新举措。

据“掌上温州”报道，由于在市场监管中发现部分项目在销售管理系统中房源状态显示滞后，网上销售信息与房开销售情况不一致，房源信息不对称，给房地产企业、房地产中介机构和从业人员捂盘惜售、价外加价等违法违规行为提供空间。

市住建委为进一步落实购房实名制，规范房地产交易秩序，从今年7月1日起，启用商品房网上销售管理系统“认购定位单”功能。

“认购定位单”内容主要包括购房人姓名、身份证号码、定位房号及该房源具体信息，“认购定位单”有效时间为30日，30日内未签订预订协议或买卖合同的，该房源逾期之日起即自动转入集中公开销售范围，由各地房屋交易中心集中公开销售。

本次监管重点是查处捂盘惜售、中介机构参与“炒房”、“卖号”、哄抬房价等违法违规行为。一旦查实，将会依法查处。违规的开发企业、中介机构及从业人员将被纳入重点监管名单，并纳入诚信管理系统进行公示通报。另外，监管措施还包括稳定住房价格、商品房退购集中销售、加快推进二手房网签、完善二手房房源核验、房源信息公布等。

“温州住建”微信公众号透露，7月11日上午，鸿玺园一期项目开盘。根据市住建委要求，该项目开盘启用认购定位单功能，房源销售情况同步录入商品房网上销售管理系统,严格落实购房实名制。

此外，针对当前市房地产市场发展状态，需要对商品房退购问题进一步规范。市住建委要求，从今年7月1日起，已经办理房屋初始登记的开发项目不再办理商品房退购手续。各地要结合实际，简化程序，规范操作，确保商品房退购集中销售公开、公正、公平。

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