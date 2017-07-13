男子多出张300亿流水浦发银行卡 冻结后遭威胁杀他全家

（联合早报网讯）没在浦发银行开过账户，身份证也未离身，昆明的龙先生却有一张以他名义办理的银行卡，而且流水明细高达300亿，并有12万多的余额。7月11日，龙先生告诉澎湃新闻，今年5月，他发现此事后已向浦发银行反馈，但至今没有收到满意答复。

据澎湃新闻报道，针对此事，浦发银行客服人员回复记者称，不清楚具体情况，会向上反馈。随后，浦发银行一位许姓工作人员表示，会尽快安排相关负责人回复。澎湃新闻从昆明市公安局官渡分局证实，警方已介入调查此事。

据龙先生介绍，今年5月20号，他到浦发银行昆明市人民西路支行新开账户时，银行告知其名下有一张余额12万的浦发银行借记卡，无法办理新卡。

龙先生称，他没有办理过浦发银行的银行卡，银行工作人员随后向他提供了长达364页、300亿资金流水清单。流水清单显示，该借记卡以龙先生名义于一年前在厦门办理，从去年6月28日到今年5月1日，共产生了300亿元的资金流水，其中最大的金额5至10万元，资金进出涉及多个私人及对公账户；截至今年5月1日，账户还有余额12万多元。

龙先生表示，后经浦发银行核实，这张银行卡确系他人盗用龙先生的身份信息办理，银行随即挂失冻结该账户；但冻结银行卡第三天，他接到匿名威胁电话，要求他撤回冻结，否则杀他全家。

龙先生向记者表示，他从未到过厦门，也未丢失过身份证，认为此事浦发银行存在监管问题，要求给个说法，但事发后，浦发银行昆明分行虽一直和他保持联系，却没有任何明确答复。

针对龙先生的说法，澎湃新闻致电浦发银行客服，两名客服人员先后表示，不清楚该事件具体情况，会将相关情况向上转达。随后，浦发银行一位许姓工作人员回应称，针对该事件，会尽快给出回复。

龙先生表示，他已报警，并向银监会投诉。昆明市公安局官渡分局工作人员表示，对于上述事件，警方已介入调查。

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