台北市仿效外国 赏300只野鸽吃“避孕药”

（联合早报网讯）每年进入禽流感季节，人心惶惶。台北市动保处今天宣布，为控制野鸽数量，启动“野鸽节育计划”，以华山艺文特区当示范点，每天日出时段，将设置三台喷射含“鸽类避孕药”饲料机器，预计一年内可降低50％野鸽数量，将视成效扩大至大安森林公园、中正纪念堂；同时，动保处呼吁，民众不应该喂食野鸽，否则鸽子吃饱后，就不会来吃含避孕药饲料。

据台湾联合新闻网称，鸽子每21天就会孵出一批幼鸽，繁殖速度惊人，且大批野鸽出没时，鸽粪容易制造环境脏乱，甚至禽流感高峰期时，也经常让各县市政府头痛。

台北市动保处将花费约50万元（台币，下同），购置三台喷射饲料机器，以及含“鸽类避孕药”成分的500公斤饲料；由于当地里长陈情，从今年5月起，于华山艺文特区试办，经初步统计，该区鸽群数量落在300至500只左右。

动保处长严一峰表示，所谓的“鸽类避孕药”，即国外研发出一种配方饲料，内含nicarbazin成分，可以抑制鸽子的精卵结合，使胚胎不会形成，让蛋不会孵化。

严一峰说，根据美国、意大利进行的研究显示，鸽群持续使用第一年可降低50％野鸽数量，目前美国、西班牙、意大利、新加坡皆有类似计划；严一峰也说，就他了解，国外也有鹅类避孕药，避免湖边出现大批鹅只。

至于“鸽类避孕药”是否造成环境污染、人类误食？操作机台人员指出，喷射出去的饲料，若没有被鸽子食用，将会全部回收，且机器周边会铺设塑胶帆布，以利回收作业，操作机器时都会有工作人员在场，请民众暂时回避。

严一峰补充，该饲料大小刚好符合鸽子嘴型，一般小鸟无法食用，若比鸽子体型大的鸟类像是猛禽类，通常习性属于肉食、杂食性，尽管牠们捕食鸽子也通常吃鸽肉，吃到内脏通常药效已经分解，不会进入食物链。

根据“台北市公园管理自治条例”，从2008年年5月27日起，禁止于公园内喂食鸟禽，违反的民众可处1200至1600元罚款，动保处呼吁，民众不要乱喂食野鸽，以免以身触法。

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