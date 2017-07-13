发改委：家政服务从业人员将建个人信用记录

（联合早报网讯）长期以来，中国家政服务市场混乱、人员素质参差不齐等乱象备受诟病，不久前发生的杭州保姆纵火案令混乱的家政服务业再度陷入争议。

封面新闻13日获悉，近日发改委等17个部门联合发布《家政服务提质扩容行动方案（2017年）》，提出开展家政服务市场专项检查，加大对违法违规行为防范惩处力度。同时，推动有关部门签署家政服务失信联合惩戒合作备忘录，建立家政服务企业、从业人员信用记录。这意味着，“有劣迹”的家政服务企业和人员将面临多部门的联合信用惩戒。

家政服务业供不应求的现象存在已久。在6月8日商务部举行的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人孙继文曾表示，随着“两孩”和人口老龄化时代的来临，中国家政服务需求呈现爆发式增长。

根据一家家政服务公司的2016年年报统计数据：现阶段中国有近40%的城镇家庭约5000万户需要家政服务，而家政服务从业人员仅1500万人，供需缺口达3500万人。

为此，《行动方案》明确将集中出台一批有力有效的政策措施，促进家政服务行业保持较快增速，2017年营业收入增长率保持20%以上，达到4000亿元以上，家政服务业吸纳农村转移劳动力、城镇下岗职工、中西部贫困地区女性、“4050”人员、灵活就业人员等重点群体就业的作用进一步增强，从业人员数量达到2800万人左右，为家政服务业长远健康发展夯实基础。

《行动方案》还提出，推进家政企业和社区对接，鼓励家政从业人员在社区备案， 将从业人员数据纳入社区公共服务综合信息平台，逐步实现区域内家政服务信息互联互通，信息共享。积极推进 O2O（线上线下结合）等家政服务新业态，加快信息流通，提升行业效率。

为提升家政服务人员的职业化水平，《行动方案》要求强化家政服务业岗前培训，育婴员、养老护理员等职业实行在岗“回炉”培训机制，并推动有条件的职业院校（含技工院校）开设家政相关专业， 支持产教融合、校企合作，大力开展订单式培训和在职培训。

针对家政服务标准和服务规范，发改委等17部门明确要求育婴员、养老护理员等职业实行上岗前健康体检，鼓励其他从业人员上岗前按所从事家政服务类别进行体检，从事体检的医院或体检机构要明示收费标准，实施档案管理。

同时，推进家政服务合同管理，家政服务企业应公开服务项目和收费标准，与从业人员、消费者签订家政服务劳务合同，明确服务清单和服务要求，推广使用家政服务合同示范文本，规范家政服务三方权利义务关系。

封面新闻注意到，《行动方案》还提出将强化监管，进一步优化市场环境。

商务部、人力资源社会保障部等将研究出台加强监督管理，促进规范化发展的政策措施，开展家政服务市场专项检查，抓紧加大对违法违规行为防范惩处力度。同时，大力开展普法宣传，加强职业道德建设，切实维护各方权益。

加强家政服务行业诚信体系建设，推动有关部门签署家政服务失信联合惩戒合作备忘录，建立家政服务企业、从业人员信用记录，并相应纳入国家企业信用信息公示系统、全国信用信息共享平台和“信用中国”网站。

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