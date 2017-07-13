上半年内地对香港进出口8699.6亿元 同比降3.2%

（联合早报网讯）中国海关总署新闻发言人黄颂平13日指出，今年上半年，内地对香港进出口8699.6亿元（人民币，下同），同比下降3.2%。

据中新网报道，中国国务院新闻办公室今日举办新闻发布会，中国海关总署新闻发言人黄颂平介绍2017年上半年进出口情况。会上，有记者提问，今年上半年内地与香港进出口贸易与去年同期相比，情况如何？今年下半年，内地香港提升进出口贸易额有哪些期待？

黄颂平表示，据海关统计，内港贸易规模从1997年的4207.7亿元人民币攀升至2016年的2万亿元，年均增长8%以上，其中对港出口年均增长9.1%，自港进口年均增长3.4%。今年是内地与香港CEPA实施13周年，据海关统计，截至2017年5月31日，13年来内港CEPA累计受惠进口货物750.4亿元人民币，涉及21个大类港产货物。内地进口的CEPA项下货物受惠货值由实施首年的8.6亿元增至2016年的59.1亿元，增长了近6倍。

他指出，内港两地优势互补，互利共赢，目前内地已成为香港最大和最重要的贸易伙伴，香港则是内地第六大贸易伙伴和第四大出口市场。未来，“一带一路”和粤港澳大湾区建设将为内港贸易发展提供难得的机遇和巨大的空间。相信在中央政府和祖国内地的大力支持下，内港两地经贸合作将呈现更加美好的前景。

他还表示，今年上半年，内地对香港进出口8699.6亿元，同比下降3.2%，其中出口8455.2亿元，同比增长1.3%，进口244.4亿元，同比下降62%。其中，去年同期基数较高是进口下降的主要原因。出口方面，内地对香港出口增速不及整体，一是从商品结构看，受机电产品出口下降拖累，上半年内地对香港出口机电产品6473.3亿元，下降0.5%，占同期内地对香港出口总值的76.6%。二是内地全方位对外开放格局不断形成，香港转口地位相对减弱，对内港贸易造成一定程度的分流。

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