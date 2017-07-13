61岁中国央视主持人肖晓琳患癌症去世，曾参与创办《今日说法》

（联合早报网讯）据悉，现年61岁的央视主持人、制片人肖晓琳因患直肠癌，近日在美国治病期间不幸离世。

据澎湃新闻网报道，公开信息显示，肖晓琳是湖南长沙人，1977年考入原北京广播学院（现中国传媒大学）播音系，1987年考入中国社科院研究生院新闻系。1988年调入中央电视台后，先后主持过《观察与思考》、《焦点访谈》、《半边天》、《社会经纬》栏目，后担任《今日说法》栏目主持人、制片人。

据湖南在线消息，肖晓琳于原北京广播学院毕业后，回到长沙进入市广播站。此后长沙市人民广播电台成立，肖晓琳成为第一批播音员。1985年初，长沙市电视台成立，肖晓琳又成为市电视台第一批播音员。

另据《北京电视》周刊2000年报道披露，1988年，中央电视台以报道社会焦点，针砭时弊为目的的《观察与思考》栏目第三次上马，迫切需要一位新闻评论人，30出头的肖晓琳成为最佳人选，走进《观察与思考》。《观察与思考》是全国第一个新闻深度报道的节目，收视率一直名列前茅，作为主持人的肖晓琳以其严峻的形象给观众留下了深刻的印象，“铁面美人”的封号不胫而走。

上述报道称，肖晓琳随后又参与创办了《焦点访谈》、《半边天》等栏目。当时由于节目要求量大，人手紧张，新招的年轻人还不太熟悉业务，所以肖晓琳事必躬亲，策划、制片、导演、采访、撰稿、制作、主持无一不做。1989年，肖晓琳曾短暂主持过《新闻联播》。

1995年，肖晓琳赴美国犹他州州立大学新闻系学习两年。回国后，她谢绝了许多栏目的加盟邀请，选择了央视法制栏目《社会经纬》，并与他人一起筹备创办一个新的法制栏目——即《今日说法》。1999年元月，通过“新闻介人、专家参与、大众评说”方式对现实案例进行分析、评论的法制栏目《今日说法》正式推出，在当年底的一次调查中，《今日说法》收视率位居专题类栏目第一、观众满意度第一、知名度第二。

肖晓琳曾长期担任《今日说法》栏目主持人、分制片人，从前期策划到后期制作都得把关，有人称其为普法大使，她回应称：“这正是我的梦想，只有当社会公正有序，人们才会活出味道来。”

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