中国海关总署：上半年自朝鲜进口煤炭同比减少74.5%

（联合早报网讯）在中国国务院新闻办举行的2017年上半年进出口情况发布会上，中国海关总署新闻发言人黄颂平回应了上半年中朝贸易总额增长问题，他强调，中国一直严格按照联合国安理会决议和国家有关法律法规规定执行有关对朝禁运措施。上半年中朝贸易增长主要是受出口拉动，在禁运清单范围之外的纺织品等传统劳动密集型产品是拉动对朝出口增长的主要商品。

据澎湃新闻网报道，海关统计，今年上半年中国对朝鲜进出口总值为25.5亿美元，同比增长10.5%，其中出口16.7亿美元，增长29.1%，进口8.8亿美元，下降13.2%。

黄颂平强调，对于中朝贸易增长的情况，应该客观看待。

首先，单纯的累计数据增长不能够作为质疑中国执行安理会决议严肃态度的依据。月度数据更能反映出对朝贸易变化过程，今年3月份以来，中国自朝鲜月度进口值连续四个月大幅下降，按美元计价，3月份同比下降36.5%，4月份下降41.6%，5月份下降31.6%，6月份下降28.9%。

其次，安理会围绕朝鲜核导活动的制裁并非全面禁运，与朝鲜民生有关的贸易，特别是体现人道主义原则的贸易活动不应受到制裁的影响。

第三，中国一直严格按照联合国安理会决议和国家有关法律法规规定执行有关对朝禁运措施。为执行安理会决议，中国自2月19日起已实施年度暂停自朝鲜进口煤炭措施。上半年中国自朝鲜进口煤炭267.8万吨，同比减少74.5%，全部为2月18日前进口，这是中国执行安理会制裁决议的一个缩影。对铁矿砂等其他商品进口也均符合安理会有关决议。



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