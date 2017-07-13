台湾央行总裁彭淮南明年2月退休 传六组人角逐

（联合早报网讯）据悉，台湾中央银行总裁彭淮南，将在明年2月任期届满退休，目前传出六位以上的人选角逐该职位。

据台湾联合新闻网报道，台央行总裁彭淮南明年2月任期即将届满，他已多次表示，不再留任，任期结束后即将退休。换言之，明年2月央行即将进入“后彭淮南时代”，谁来接班总裁大位引发市场关注。

目前外传接任总裁人选呼声最高的是现任台行政院长林全，至于现任央行副总裁杨金龙、前任央行副总裁陈师孟也都是榜上人选。传言中的人选，还包括了现任台杉投资公司董事长吴荣义、总统府资政陈博志，甚至传闻亲绿色彩的台独大老辜宽敏的儿子、日本野村总合研究所首席研究员辜朝明也是人选之一。

财经界人士分析这些人的特点，林全本来坐在院长位置上开行政院会，改坐下面听讲，感觉怪怪的；陈博志与陈师孟与市场距离太远，对央行业务熟悉度与对市场变化的掌握可能不那么强。除非是要“彭规杨随”，否则杨金龙升任意义不大。

但因近来市场盛传，林全未来卸下台行政院院長一职后，转任央行是民进党政府可接受的人选；曾任台金管会主委的立委曾铭宗也推崇林全，他认为，林全是美国伊利诺大学经济学博士，担任过主计长、财政部长，管理过金融市场，也曾任科技公司董事长，是未来央行总裁的不二人选。

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