世界台商会拜会台侨委会 盼筹组世界台商研究中心

（联合早报网讯）台湾侨务委员会委员长吴新兴昨与甫返台的世界台商会联合总会访问团见面。吴新兴表示，侨胞是国力的延伸，盼台商能鼓励海外人士来台观光旅游，并引进国外企业投资台湾；世界台商会联合总会会长林见松则说，希望能共同筹组世界台商研究中心，让政府对全球的台商有更深入的了解。

据台湾自由时报报道，世界台湾商会联合总会回台访问团12日拜会侨务委员会，委员长吴新兴亲自接待总会长林见松及39位各地台商代表。

吴新兴表示，台商虽身在海外，但心跟故乡台湾紧密链接，在世界各地尽心尽力的帮助国家，运用在侨居地的人脉网络以及市场通路，扮演国内企业与海外市场的桥梁，同时也是台湾的亲善大使，在每个国家行销台湾。

吴新兴指出，他上任一年多以来，走访世界各地都能感受到台商及侨胞的热情，深刻体会侨胞是国力的延伸。他也转达总统蔡英文的期盼，希望台商鼓励海外人士来台观光旅游，并引进国外企业投资台湾。

林见松致词时表示，商会配合政府新南向政策，积极推动“台商经贸投资白皮书”，目前已完成越南，正在进行泰国部分；同时致力提升台商会主流社会影响力。他感谢侨委会的支持与协助，并希望共同筹组世界台商研究中心，让政府对全球的台商有更深入的了解。

世界台湾商会联合总会于1994年成立，分会遍布六大洲，涵盖73个国家地区，共有187个地方分会。此次回台访问，除拜会台行政院长林全、立法院长苏嘉全，将晋见总统蔡英文，积极了解政府重要经贸政策并表达海外台商建言。



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