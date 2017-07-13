苹果支付首次在中国启动大规模促销：最高五折优惠

（联合早报网讯）7月13日，苹果中国官网贴出Apple Pay夏季促销，去指定店铺用Apple Pay支付最高享受5折优惠及50倍银行积分。

据澎湃新闻网报道，苹果希望通过这次大促来调动苹果用户使用Apple Pay的积极性。微信支付和支付宝支付的促销手段更为常见。

苹果在官网促销页面介绍：无论在超市、咖啡厅还是商场，付款都变得更为便利。今年7月18日至24日，凡在有银联云闪付标识的指定商铺，使用 Apple Pay 来支付，即可享受低至5折优惠。

苹果官网看到，这次加入Apple Pay促销阵营企业有星巴克、汉堡王、wagas、哈根达斯、罗森便利、Gap等29家线下实体店，还有京东、携程、网易考拉等电商公司。

2016年2月18日，Apple Pay正式入华。由于中国iPhone用户众多，因此Apple Pay用户数量也不少，但Apple Pay没有社交属性（用Apple Pay支付相当于刷信用卡），也没有促销行为，用户使用Apple Pay支付的积极性不高。不只苹果，三星支付、华为支付等手机企业推出的移动支付都不如支付宝和微信支付活跃。

相关消息显示：苹果早前在美国启动后一次实体店Apple Pay推广计划，消费者如果使用Apple Pay进行结算，将获得大约四分之一的折扣补贴。

目前为止，苹果还未对外披露Apple Pay用户数量。

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