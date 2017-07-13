纽约亚洲电影节踏入第九届 曾志伟获颁“香港之星终身成就奖”

（联合早报网讯）2017年纽约亚洲电影节选映十部风格迥异的优秀香港电影，当中多部为北美首映。香港电影演员曾志伟获大会颁赠“香港之星终身成就奖”，以表扬他过去多年在镜头前后对电影业作出巨大贡献。

据香港星岛日报报道，纽约亚洲电影节由香港驻纽约经济贸易办事处赞助，今年已是连续第九年把得奖香港电影及土生土长的电影导演、男演员、女演员和编剧带到纽约亚洲电影节。

电影节中的“香港全景”系列展示香港电影最新及经典作品，正在林肯中心及纽约视觉艺术学校电影院放映，映期至7月16日。三部北美首映的最新香港电影是《毒。诫》(2017)、《同囚》(2017)和《今晚打丧尸》(2017)。另外两部电影将会作纽约首映：《救殭清道夫》(2017)和由黄进执导，陈楚珩编剧，曾志伟参与演出并与麦曦茵共同监制的《一念无明》(2016)。

纽约经贸处处长柏嘉礼，在当地时间7月12日举行的记者会，向传媒介绍曾志伟及电影《一念无明》的导演等人，并表示香港政府推动电影发展及培育年轻电影人才的努力初见成效。他强调政府将会继续透过各种计划在全世界积极支持及推广香港电影业，包括为鼓励本地电影制作及培育制作人才而成立的6600万美元“电影发展基金”，及于2014年为发掘及培育人才而推出的“首部剧情电影计划”。

电影节大会在7月12日颁发“香港之星终身成就奖”予曾志伟，向他作为演员的杰出成就及对香港电影业未来的承担作致敬。

此外，大会在放映此10部电影前均先播放片长一分钟的庆祝香港特別行政区成立20周年宣传短片。短片呈现香港独有的东西文化交汇的特色及20周年主题“同心创前路 掌握新机遇”。

其余五部在今年电影节放映的香港电影是《选战》(2005)、《西游伏妖篇》(2017)、《七月与安生》(2016)、《智取威虎山》(2014)和《喜欢你》(2017)。

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