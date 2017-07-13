入汛以来最大洪峰来袭 南宁启动Ⅳ级防洪应急响应

（联合早报网讯）在广西南宁，受上游连日强降雨以及水利枢纽泄洪影响，郁江南宁河段从7月10日开始，出现了明显的涨水过程，预计明天（14日）上午将迎来入汛以来的最高洪峰水位。南宁市防汛抗旱指挥部也迅速启动城市防洪Ⅳ级应急响应和洪涝灾害Ⅳ级应急响应，确保南宁防洪和群众生命财产安全。

据中新网报道，此次洪水来袭是南宁今年入汛以来出现的最大一次。目前郁江南宁西乡塘段已经出现了2到3米的涨水。预计14日8时南宁水文站水位在70.80米左右，低于警戒水位2.2米，邕宁水文站水位在68.2米左右，超警2.2米。

根据今天（13日）发布的水文数据来看，13日12时，南宁水文站的水位已经达到了70.43米，超过了69.4米的设防水位，当前还在以每小时十几厘米的趋势上涨，预计晚些时候水位会出现持平、回落并继续上涨。

南宁水文站工作人员表示，虽然这是今年入汛以来最大的一次洪水，但它仍属于常遇洪水。目前部分河段出现超警戒的情况，对市民影响不大。但由于这次的洪水上涨比较快，流速也比较大，再加上河面的漂浮物比较多，所以建议市民近段时间，尽量不要到河边游泳玩耍还有钓鱼，仍需做好防范措施。

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