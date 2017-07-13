诺贝尔和平奖得主刘晓波病逝

诺贝尔和平奖得主刘晓波于7月13日因器官衰竭逝世，享年61岁。

沈阳市司法局官方网站于今晚（7月13日）发布题为“刘晓波病亡”的消息：“刘晓波于2009年12月23日因犯煽动颠覆国家政权罪，被北京市第一中级人民法院判处有期徒刑11年，剥夺政治权利2年。服刑期间，因患肝癌，被保外就医。中国医科大学附属第一医院邀请国内知名肿瘤专家多次诊治，并邀请美、德权威肝癌治疗专家参加会诊。经多方救治，刘晓波病情持续恶化，7月10日进入抢救和重症监护状态。7月13日，因多脏器功能衰竭，经抢救无效死亡。”

刘晓波是在6月26日传出因患末期肝癌而保外就医的消息，引起国际社会高度关注。他所在的沈阳中国医科大学附属第一医院于7月12日两度发布病情通报，更在下午发出的第二次通报中称刘晓波“病情垂危”，因呼吸功能衰竭而需要气管插管机械通气维持生命，但家属拒绝气管插管，医院正在全力抢救。

中国维权人士刘晓波曾经参与八九民运，当时与周舵、高新、侯德健并称“天安门四君子”，被中国官方指为操纵民运的“黑手”，并被判处入狱。

刘晓波于2008年因起草零八宪章而再次被捕，并于2009年12月25日被以“煽动颠覆国家政权罪”一审判处有期徒刑11年，二审维持原判，一直在辽宁省锦州监狱服刑。

2010年，挪威诺贝尔和平奖委员会向在狱中的刘晓波颁发诺贝尔和平奖。不过，身陷囹圄的刘晓波未能出席颁奖典礼，中国官方也不准他的亲人前往代为领奖。当时在领奖台上，主办方安排一把空椅子作为刘晓波的替身。

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