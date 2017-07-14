乐视控股称贾跃亭近期将回国

（联合早报网讯）7月13日下午，乐视控股公关人士对新京报记者称，贾跃亭将于近期回国，“极有可能在一两周内，具体时间根据美国事宜进展而定。”

据新京报报道，贾跃亭妻子甘薇同日发布微博称，“我们全家老小都在北京”。这条微博显示的位置定位是北京的乐视控股集团大厦。

此前，多位接近乐视的知情人士对新京报记者表示，贾跃亭已于7月5日抵达美国洛杉矶，将督战FF91(法拉第未来Faraday Future)最快量产。

乐视系及其创始人贾跃亭近期风波不断，7月6日，乐视网发布公告，贾跃亭将辞去董事长一职。同日，乐视超级汽车官微发布，贾跃亭出任乐视汽车生态全球董事长。

此前一位曾长期接近贾跃亭的知情人士对新京报记者表示，从6月辞去乐视控股法定代表人、到辞去亲手创立的上市公司乐视网董事长职务等一系列动作，都是为了更专注于造车。“这是他现在最想做的事情”。

此前的7月3日，媒体报道招行上海川北支行于2017年6月26日向上海市高级人民法院申请财产保全，冻结贾跃亭、甘薇名下银行存款及部分乐视系公司共计人民币12.37亿元，或查封、扣押其他等值财产。

上述消息曝光后，贾跃亭赴美，一度引发外界颇多猜测。

7月6日乐视网公告董事长贾跃亭辞职，退出董事会的同时，提名孙宏斌、梁军、张昭为非独立董事。乐视网的贾跃亭时代将宣告结束。

乐视将于7月17日(下周一)召开临时股东大会。外界有声音认为，融创中国董事局主席孙宏斌很可能接任乐视网董事长。

今年年初融创中国宣布投资乐视150亿元之后，孙宏斌做的第一件事就是把上市体系与非上市体系进行隔离。孙宏斌在5月22日的融创股东大会上表示，看好乐视的电视、影视等业务。

行业分析人士刘步尘认为，孙宏斌时代的乐视将做“减法”，可能抛弃贾跃亭的“生态模式”，更加务实以求生存。

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