失译蒋介石 罗智强：蔡英文消灭自己国家历史

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文12日接见来访的巴拉圭元首卡提斯，卡提斯致词三度提及蒋介石，但台方翻译官却置若罔闻，摆明是直接“消音”。对此，前总统府秘书长罗智强怒批，丢脸失礼到极点。

据中时电子报报道，罗智强今天(14日)在面簿发文，对民进党政府的作为再表失望。他说，蔡英文连国父遗嘱要人代读，国歌唱得也心不甘情不愿，甚至不承认开罗宣言，现在友邦总统讲蒋介石也要篡改。

罗智强进一步说，巴拉圭总统都记得中华民国历史，反倒是中华民国总统自己一直努力的要消灭中华民国历，真的是悲哀、悲哀、再悲哀。

免费试阅14天