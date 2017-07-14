中国人工智能人才缺口超500万

（联合早报网讯）据领英近日发布的《全球AI领域人才报告》显示，截至2017年一季度，基于领英平台的全球AI(人工智能)领域技术人才数量超过190万，其中美国相关人才总数超过85万，高居榜首，而中国的相关人才总数也超过5万人，位居全球第七。

据人民日报海外版报道，然而，这些人才仍不能满足互联网行业的需求。曾在互联网培训行业有过十余年工作经验的陈荣根观察到，目前互联网行业中最稀缺的就是人工智能人才。他说：“甚至很多行业巨头会用月薪几十万招聘人工智能顶级人才。”一些业内人士认为，国内的供求比例仅为1：10，供需严重失衡。工信部教育考试中心副主任周明也曾在2016年向媒体透露，中国人工智能人才缺口超过500万人。

为何人工智能人才如此稀缺？陈荣根分析，目前，国内外企业均把人工智能看成下一个变革的主要力量。AI技术人才，则是主导这一变革的中流砥柱。人工智能的竞争说到底是对人才的竞争，因此出现了各大互联网企业高薪挖人的现象。

还有业内人士表示，今天人工智能取得的成就很大程度上要归功于2010年“深度学习”技术取得的历史性突破，但由于大部分学术界人才还在学校或者科研院所中，所以真正能够投入业界的人才非常少。这也是造成目前人工智能人才如此稀缺的原因之一。

目前，中国的人工智能人才在总量上与美国有差距，但发展前景看好。《全球AI领域人才报告》显示，中国资深人工智能人才数量与美国差距显著，10年从业者仅占38.7%，而美国的10年以上AI从业人员比例达到全球最高的71.5%。但中国人工智能人才也有其优势，即高学历者众多，其中研究生及以上学历的人才占比达到62.1%，领先于美国的56.5%。这意味着中国人工智能人才虽然比较年轻缺少经验，但学历高、接受能力强，后续潜力不容小觑。

领英中国技术副总裁王迪认为，中国高潮迭起的互联网科技创新、庞大的数据量、丰富的应用场景和大量的资本涌入，使中国对于全球人才的吸引力不断增强，这将使中国成为全球人工智能赛道上一个最强有力的“赶超者”。

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