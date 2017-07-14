美国在台协会主席：两岸缺充足对话 令人关切

（联合早报网讯）美国在台协会主席莫健今天说，他不认为台湾总统蔡英文在两岸上有挑衅，美国也认知蔡英文展现的自制，且试着提出能推进两岸关系的陈述，但两岸目前无足够对话，让人关切。

据联合新闻网报道，华府智库战略暨国际研究中心（CSIS）今天召开“重新检视两岸关系”的研讨会，莫健（James Moriarty）是主讲者之一，他回答前美国在台协会（AIT）主席卜睿哲（Richard Bush）的提问时，做上述表示，也形成前AIT主席问现任AIT主席的场景。

卜睿哲问莫健，美方官员针对两岸互动，常提到要双方展现克制、弹性及创意的说法，他认为台湾是否达到这样的标准？莫健先笑说，卜睿哲会让他成为新闻焦点，接着指出，美国确实看到、也认知（acknowledge）蔡英文政府政治上的自我克制、并试着提出可推进两岸关系的陈述（formulation）。

莫健还说，蔡英文主政下的团队、在处理一些议题上，和10多年前民进党首度执政时大不相同，“我不认为蔡英文及她的行政团队有以任何方式展现挑衅”，他也看到台湾试图展现弹性与创意，而美国继续敦促两岸双方都这么做。

中央社记者则问莫健，是否认为两岸双方都展现足够的弹性与创意？莫健先说，他不评价中方做法，但他说，两岸现在没有进行足够的对话，令人关切，而美国已看到台湾在某种程度上试图展现弹性与创意，至于是否完全足够？美国又是否了解所有情况？对这两个问题的答案，“也许都是否定的”。

他特别引用美国国防部长马提斯日前说法强调，美国“绝对不会”把台湾当成“所谓的筹码”，也不会为某些特定议题短视近利，反转美国行之有年的政策。

莫健强调，美国不会抛弃在亚洲这一区域上许下的严肃承诺，“即使在一个交易的关系中，这都不合情理，更何况这不是”；美国和东亚有非常具战略的关系，美国参与区域事务多年，也打算继续坚守阵地。

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