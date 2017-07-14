中部地区将建水陆立体交通网络，释放黄淮流域航运潜力

（联合早报网讯）《经济参考报》日前独家获悉，中国将根据《中原城市群发展规划》等指导性文件，在河南、安徽等中部省份，加大包括内河港口、内河航道在内的航运基础设施建设，力争在“十三五”末期全面建成覆盖黄河中下游、淮河流域的内河航运体系，进一步完善中部地区水陆立体交通网络格局，最终形成成本更低、效率更高的中部地区综合物流网络，为中部地区产业升级，以及东中西部产业协同奠定保障基础。

据经济参考报报道，根据相关建设规划文件，中部地区内河航运基础设施建设，将以黄河中下游、淮河多条支流为基础，依托沿岸地区现有城镇和港口，串联中部省份多个区域和城镇群落，加强与中部地区现有陆路交通基础设施的汇通和联系。在相关内河航运交通基础设施建设完善后，中部地区将在黄淮流域形成多个具有一定规模的港口群，内河航运能力将得到进一步释放，区内货物运量将大幅增长。届时，通过内河航运，中部地区综合物流成本将进一步降低，而多个港口城市还将得到进一步发展，并有望和周边具有一定制造业实力的城镇或城镇群落，形成具有综合配套能力的产业集群。

中部地区内河航运基础设施建设重点工程名单显示，“十三五”期间，中部地区的河南、安徽等省份，将在黄河中下游、淮河流域，展开包括内河港口、内河航道在内的立体内河航运基础设施建设。

内河港口方面，将兴建或扩建周口港、漯河港、商丘港、信阳港、平顶山港、南阳港、固始港、鹿邑港、蚌埠港、阜阳港、淮北港、亳州港、宿州港、聊城港、菏泽（定陶）港、邯郸港等不同规模的港口。此外，还将根据区域经济发展需要，适时规划研究区内多个港口的后续扩建计划。

内河航道方面，将建设淮河干流、沙颍河、沱浍河、涡河、唐河、洪河、泉河、泥河、新汴河、茨淮新河、江淮运河、洙赵新河、京杭运河、菏泽新万福河、郓城新河、郓巨河等内河航道，并规划研究建设徒骇航道、贾鲁河等内河航道。

记者获得的中国船东协会调研报告显示，黄淮流域所在的中部地区具有巨大的内河航运潜力，但相比长江中下游和珠江流域，由于区域内港口、航道等基础设施不够完善，实际运力尚未释放。因此，补足中部地区内河航运基础设施短板，将有助于该区域内河航运快速发展。另外，中部地区处于中国交通枢纽位置，陆路交通发达。目前，中部地区正在加速建设包括高铁网络、城际列车网络、高速公路网络等交通基础设施。随着内河航运基础设施的完善，中部地区水陆交通基础设施将得到汇通，形成立体化的水陆交通体系。届时，区内以及和其他区域的物流能力将得到显著提升。

业内普遍认为，加大中部地区内河航运基础设施建设，将是促进中部地区经济发展，以及推进城镇化和产业升级的重要举措。招商证券、银河证券等多家券商研报指出，从地理上看，作为全国重要的交通节点区域，加大内河航运基础设施建设，能够拉动中部地区投资，带动区域经济发展。有业内人士向《经济参考报》表示，参考此前长江中下游和珠江流域部分内河港口、内河航道的投资水平，“十三五”期间中部地区内河航运基础设施建设以及配套工程的总投资有望达到千亿规模。

另有分析认为，完善中部地区内河航运基础设施能够加深区域内综合物流能力，有助于东中西部各区域间的融通，促进各地产业合作，形成全国性的产业协同，加快产业升级进程。从全国经济发展整体看，这还是构建中部地区全国性交通枢纽的重要举措，将配合“一带一路”发展，构建东西双向物流通道，为中国各区域经济的纵深发展和整体协同提供保障。

从推动供给侧结构性改革方面看，国家发改委投资研究所体制政策室主任吴亚平在接受记者采访时表示，这些中部地区的港口码头和航道建设具有重要意义，一是有利于补短板，尤其是补相关地区交通运输和物流的短板，提高航运等级、交通运输与物流的便捷性；二是有利于降成本，降低物流成本是供给侧结构性改革中降成本的重要内容，水运的成本相对其他运输方式而言较低，这些中部地区尤其是相对偏远地区的运输和物流成本有望降低。

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