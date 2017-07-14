《环球时报》发表不署名社评 称“刘晓波是被西方带入歧途的牺牲品”

（联合早报网讯）诺贝尔和平奖得主刘晓波昨天病逝。《环球时报》今天发表了一篇不署名社评，称刘晓波是“被西方带入歧途的牺牲品”。到目前为止，这是除了昨晚新华社发布的简短新闻外，唯一的中国官方媒体关于此事的评论。

该社评称，刘晓波的病情恶化速度之快，“是他个人的巨大不幸”，中国专家已尽最大努力，中国不存在不认真抢救他的任何理由和动机。西方国家将救治刘晓波渲染成人权事件，这些扰乱“显然无助于刘晓波平静接受治疗”。

该社评还称，刘晓波生活在“中国百年来发展最快速的时代”，但在西方势力支持下对抗国家主流，“从而决定了他的人生悲剧”。

社评最后称，刘晓波或许也曾有过善意，但他从一开始就看错了时代潮流，误识了中国方向，从而一生做了“西方力量试图撬动中国的杠杆”，成为又一个彻底的牺牲品。

沈阳市司法局昨晚发布通告指，诺贝尔和平奖得主刘晓波因多脏器功能衰竭，经抢救无效死亡。终年61岁的刘晓波是在上月26日传出因患末期肝癌而保外就医的消息，引起国际社会高度关注。

刘晓波病逝的消息或舆论，多数中国媒体未见相关报道，微博和微信等社交媒体平台也无法搜索相关消息，只有官方通讯社新华社昨晚10时许发布了简短新闻。

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