七警案两被告申请保释　上诉庭今午处理

（联合早报网讯）香港占领运动期间殴打公民党前成员曾健超而被判入狱两年的七警，当中两名被告警长白荣斌及警员陈少丹的保释申请将于今午，由上诉庭副庭长伦明高处理。白荣斌及陈少丹将由资深大律师黄敏杰及女大律师李咏文代表。

据星岛日报报道，七被告依次为“O记”总督察黄祖成（四十八岁）、观塘区反黑组高级督察刘卓毅（二十九岁）、警长白荣斌（四十二岁）、警员刘兴沛（三十八岁）、东九龙总区刑事总部警员陈少丹（三十一岁）、九龙城区刑事侦缉警员关嘉豪（三十二岁）及观塘区反黑组警员黄伟豪（三十六岁）。

免费试阅14天