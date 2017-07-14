日本称解放军六架轰炸机飞越宫古海峡 中方：习惯就好

（联合早报网讯）据中国国防部新闻局官方微博消息，国防部新闻发言人任国强今日答记者问，称中国军机在宫古海峡空域的有关飞行活动合法正当，有关方面不必大惊小怪、过度解读，习惯就好。

据中新网报道，日本防卫省统和幕僚监部13日发布消息称，中国空军六架轰炸机当日飞越宫古海峡，日方还公布了中国军机的照片。

对此，任国强指出，这是一次例行性训练。中国军机在宫古海峡空域的有关飞行活动合法正当，中国军队今后将根据形势任务的需要，继续组织类似远海训练。有关方面不必大惊小怪、过度解读，习惯就好。

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