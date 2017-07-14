中国跨境电商市场规模将达8.8万亿 全民海淘时代到来

（联合早报网讯）移动互联网第三方数据机构艾媒咨询近日发布了《2017Q1中国跨境电商市场研究报告》，对当前跨境电商市场现状、用户行为以及发展趋势等进行解析。报告显示，2016年中国跨境电商市场交易规模达到6.3万亿元，增速为23.5%，预计在2018年整体交易规模将达到8.8万亿元。

据人民网报道，艾媒数据显示，近年来，中国跨境电商整体交易规模自2013年的2.9万亿元，已经上涨到2016年的6.3万亿元，并且始终保持高速增长，近年来跨境电商整体交易规模和用户规模持续高速增长，并且未来几年仍能维持较高点。数据还显示，中国海淘用户数量已从2014年的0.15亿增长到2016年的0.41亿，并且在2016年增速达到78.3%，预计仍将维持高速增长，全民海淘时代已经到来。

市场份额方面，在第一季度激烈的市场竞争中，洋码头凭借26.3%的市场份额占据第一季度独立型跨境电商市场的冠军位置，其次是小红书和蜜芽，分别以24.7%、13.2%的市场份额位列二、三位。相较于找人购买、微商、出国购买等形式，52.5%的消费者偏爱选择跨境电商平台购买，这其中81.5%的用户会持续选择独立型电商平台，其中最大的原因就是商品性价比高和商品质量有保障。

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