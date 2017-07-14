南中国海仲裁周年 马英九重申太平岛是岛不是礁

（联合早报网讯）海牙常设仲裁法院去年7月12日裁决认定「太平岛」是岩礁而非岛屿，引发台湾朝野反弹，判决争议历经一周年。台湾前总统马英九近日接受日本产经新闻专访重申，这是「缺席判决」，未把台湾视为纷争当事国，程序上非常不公平，见解也有谬误。马英九强调，太平岛是岛不是礁。

据联合新闻网报道，马英九表示，太平岛上水质非常好，也有近200人在此居住，还有医疗设施，就连日治时代都曾经在岛上设工厂，符合联合国海洋法条约对「岛」的定义，但南中国海仲裁对「人类居住」定义太过严格，改写联合国原来条文含意。

马英九表示，他在任时，就反对菲律宾认为「太平岛」是岩礁而非岛屿主张，去年7月仲裁出炉，连蔡英文也无法接受，跟他主张完全相同。

马英九更质疑，南中国海仲裁出炉后，有41国支持，却有58国反对，但判断出来这一年多，东南亚诸国在各种重要会议当中却都没有提出讨论，不合常理。

对于近来南中国海问题造成美中对立，美国仍坚持在南中国海领空与领海的航行与飞越自由。马英九表示，「我方与中国大陆都赞成公海的自由」。

「和平没有输家，战争没有赢家」马英九说，他2015年就提出南中国海和平倡议，主张主权无法分割、资源可以共享，可参考北海油田模式解决南中国海问题。

马英九更认为，「中共在区域影响力已与15年前不同」，若中国大陆与亚细安签署有拘束力的南中国海行动规范，因美国特朗普政权在朝鲜问题上正寻求大陆协助，「朝鲜的问题解决前，美方在南海方面不会有大变动」，应会支持中国大陆行动规范。

至于中国大陆在南中国海填海造陆，马英九说，填海造陆虽不违反国际法，但不能制造领土，不能拥有领海。马英九特别点名美济礁，表示面积已达原来2300倍，「有点过分」；而人工岛上的跑道建造，可能会对区域安全造成影响，有必要关注将来如何运作。

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