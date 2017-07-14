河北半月发生四起幼儿校车内死亡事故 官方：将严查

（联合早报网讯）7月14日，记者从河北省教育厅了解到，自6月28日至7月13日，河北省保定雄县、唐山遵化、石家庄晋州和廊坊霸州连续发生四起幼儿园校车遗落幼儿致死事故。河北省教育厅于14日向河北省各设区市（含定州、辛集市）教育局发布《关于强化民办幼儿园接送幼儿车辆管理的紧急通知》（以下简称《通知》）。

据澎湃新闻报道，上述《通知》介绍，6月28日上午8:00左右，保定市雄县一无证托幼机构将一名3岁幼儿送至托儿所后，将幼儿遗落在接送车辆内，下午5时发现时已无生命体征；7月10日上午8:30左右，唐山市遵化市成才双语幼儿园（民办幼儿园）将一名3岁幼儿送至该园后，未点清人数，下午16:45左右发现幼儿遗落在接送车辆内，后经抢救无效死亡。

《通知》称，“这是继去年保定市容城县小天使幼儿园（民办）和廊坊市大城县一无证托幼机构将幼儿遗落车内致死事故发生后的又两起事故。自去年两起事故发生后，我们各级教育行政部门都三令五申，要求展开全面检查，完善制度，特别是对民办幼儿园开展安全隐患专项排查，但仍未能阻止此类事故的再次发生。”

记者注意到，除了上述省教育厅《通知》提到的两期事故外，河北省内近期还发生了至少两起幼儿因被遗落在校车内致死事故。

河北省教育厅在上述《通知》中分析这类事故发生的原因称，一方面，是一些民办幼儿园宗旨不是办教育，而是把办幼儿园当做赚钱的生意，把配备接送幼儿车辆当做招揽生意的手段和工具，唯利是图，违法违规购置非标准车辆，私招乱雇非合格驾驶和随乘人员，无视有关法规要求，超载运行，不按规范程序交接幼儿。

另一方面，各级教育行政部门督导检查不力，隐患排查监管不深入，对此都有责任，但负有民办幼儿园审批职权的县（市、区）教育部门审批把关不严，平时对这些幼儿园的不规范办园行为视若罔闻，处置不及时，纵容了隐患的扩大乃至事故的发生，负有直接责任。

河北省教育厅在《通知》中表示，杜绝此类事故，再次发出通知，并向各县（市、区）教育行政部门提出认真检查接送幼儿车辆情况、认真核查司乘人员情况、严格审查办园资质及教师资质等要求。

此外，河北省教育厅要求，对此次接送幼儿车辆检查，各县（市、区）教育行政部门要切实负起直接责任，制定可行方案，全面进行排查。各市教育行政部门要部署和督导工作进展，并对重大问题隐患进行督办。省教育厅将对各地检查情况进行督查暗访，同时，各市（含定州、辛集市）教育局于7月28日17时前将检查结果上报省教育厅。

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