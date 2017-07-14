台第三波新南向签证放宽 锁定印尼越南和印度

继6月宣布第二波新南向签证放宽措施后，台湾政府官员表示，相关单位已在筹备第三波新南向提高签证待遇的措施，目前锁定印尼、越南和印度3国，已在进行相关评估。至于原先计划开放免签试办的菲律宾，官员则表示由于菲律宾近来国内情况不稳定，再加上为了因应近期即将举办的台北世大运的警政、维安人力需求，计划将于世大运之后再行研议、评估。

据联合新闻网报道，台湾政府官员今日（14日）指出，为符合当前政府的新南向政策，相关单位已在评估新南向第三波的签证放宽措施，其中国家名单包括印尼、越南和印度。官员表示，各机关将依循既有作业程序，针对3国的主客观条件，包括：各国的经济、所得、护照安全性、该国人士来台情况，以及来台犯罪或非法打工之情形等，进行详细的评估，如达成共识，拟定相关配套措施后，会再报请行政院实施。

官员另外表示，原预定开放免签试办的菲律宾由于近期国内情况不稳定，南部实施戒严至今尚未解除，考虑台湾即将举办世大运，需要大量的警政和维安人力，将于世大运之后再行评估免签试办的可行性。

而针对台湾在去年8月1日已向泰国开放免签试办，但台湾人至今入境泰国还是享受不到免签待遇，政府官员表示，台湾已在加强洽谈免签的力道，要是泰国再不给予免签待遇，台湾不排除取消目前给予泰国的免签试办，但强调，泰方有自身的考量，也已经免除台湾人申请泰国签证的签证费，并给予落地签的优惠。

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