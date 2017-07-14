中国破获拐卖越南妇女案 解救25人

（联合早报网讯）中国公安部今天（14日）透露，日前，公安部组织指挥湖南公安机关开展拐卖越南籍妇女案专项打击行动，解救被拐越南籍妇女25名，抓获嫌疑人30名（其中买家嫌疑人13名），破获拐卖妇女案20起，摧毁了一条自越南边境经云南河口到湖南新化的拐卖妇女黑色地下产业链。

中新社报道，2016年9月，湖南省娄底市新化县公安局刑侦大队接到举报，称新化县上梅镇有人拐卖越南籍妇女。公安部对此高度重视，对案件侦破进行统一部署，确定对该团伙境内外首要人员重点开展抓捕，对涉案犯罪嫌疑人和被拐妇女开展摸排布控。

经查，本案涉案区域跨度大，被拐越南籍妇女主要流向新化部分乡镇偏僻农村。犯罪团伙逐步职业化，实现了拐卖、“圈养”、接送、牵线、收买“一条龙”作业，外省籍收买人员由湖南进入云南行车路线，由犯罪嫌疑人全程安排，躲避边检站检查。实现交易方式的网络化，犯罪嫌疑人通过微信、翻译软件等网络工具，确定拐卖交易对象，待有需求时再进行线下交易。作案手段逐步隐秘化，经常改变交易地点，选择偏僻地区进行交易，躲避公安机关检查。

公安部刑事侦查局相关负责人表示，近年来，公安部高度重视打击拐卖犯罪工作，开展全国打拐专项行动，建立侦办拐卖案件责任制，抓获大批人口贩卖分子，解救大量被拐妇女儿童。此案中，越南籍妇女被拐除触犯中国刑法，更涉及国家外交、边境稳定、社会风俗伦理等多个方面，公安机关将继续严厉打击，不给此类犯罪生存的土壤和空间。



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