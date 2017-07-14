中方谈半岛核问题：“过河拆桥”做法要不得

（联合早报网讯）中国外交部发言人耿爽今天（14日）在例行记者会上表示，解决半岛核问题需要有关各方协调配合、群策群力，“过河拆桥”的做法要不得。

据中新社报道，会上有记者提出，据路透社报道，13日，美国官员称，特朗普政府正对中国失去耐心，可能会在未来几周内宣布对中国小型银行和与朝鲜有生意往来的公司实施新制裁，并询问中方对此有何评论。

耿爽就此表示，他不清楚报道是否属实，有关官员所说是否得到了美国官方授权。

他强调，中方一贯全面、完整执行联合国安理会有关涉朝决议，同时反对在安理会框架外实施单边制裁，尤其反对其他国家根据其自己的国内法实施所谓“长臂管辖”。

耿爽指出，长期以来，中方为解决半岛核问题作出了不懈努力，自始至终发挥着重要和建设性作用。作为安理会常任理事国，中方积极参与了安理会一系列涉朝决议草案的磋商，并支持有关草案的通过。决议通过前，找中方帮忙，同中方合作，决议通过后，却又对中国搞单边制裁，这不是“过河拆桥”是什么？

“我已多次说过，解决半岛核问题需要有关各方协调配合、群策群力。我们希望有关各方都能相向而行，共同为推动半岛核问题早日回到通过对话协商和平解决的正确轨道作出努力，‘过河拆桥’的做法要不得。”耿爽说，“我可以明确地讲，中国执行的是安理会决议，不是某个国家的国内法。”

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