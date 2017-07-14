澳门前检察长何超明被判囚21年

（联合早报网讯）澳门特区终审法院今天（14日）下午宣判前检察长何超明涉及的刑事案。裁定何超明触犯诈骗、滥用职权、创立犯罪集团等多项罪名成立，判处刑期21年。

中新社报道，合议庭同时判处何超明个人向检察院赔偿1836万（澳门元，下同），与其他共犯黎建恩、陈家辉等人合共赔偿4990万，与黄国威赔偿332万，与王显娣赔偿432万；涉及犯罪集团的118万不法收益，以及与妻子周小芙的1210万不明财产予以充公。

今年62岁的何超明，被控1536项罪，包括创立犯罪集团、高价承包检察院24类合同牟利，“公器私用”竹湾别墅、获多利16楼，请“挂名顾问”王显娣等，涉案金额7000多万元。案件于2016年12月9日正式开审，2017年5月15日审结。

合议庭认定，控诉书大部分的事实属实，何超明的行为符合犯罪要件。不过，当中部分控罪超过了相关的刑事追溯期，包括普通诈骗罪和滥用职权罪等，不予定罪。还有部分起诉事实重复，其中7项洗黑钱罪不成立。

合议庭认为，案件性质十分严重，犯案时间长、犯罪数量之多实属罕见，何超明并且把检察院视为法外之地，作为检察院高级人员，从事司法工作多年，本应严于律己，但其滥用权力，漠视法纪，因此作出以上判决。



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