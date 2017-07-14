台湾高雄夜市小吃进驻北京

（联合早报网讯）名列台湾十大夜市之一的高雄六合夜市今天（14日）起进驻北京，包括庙口小吃、六合阿峰哥、慧姐芋圆、台南担仔面在内的九家商户跨海设摊。

中新社报道，当日，入驻启动仪式在北京市丰台区万丰小吃城举行。六合夜市与万丰小吃自2016年签署深度合作协议书，“高雄六合夜市走进丰台”活动已是第二次举办。

经营15年盐酥鸡小摊的老板蔡英伟今年已两度来到北京。他说，去年在此开业五天，营业额在5万元人民币左右，盈利三至四成，台湾小吃在北京受欢迎的程度让他意外。

今年5月间，蔡英伟第二次赶来。令他惊讶的是，前一年曾光顾的客人于开业首日便光临，还提出购买半成品回家烹饪的需求。蔡英伟说，两次经历让他增强信心，准备正式入驻北京市场。“未来会长期专注于将台湾小吃引进北京”。

万丰小吃董事长侯嘉强调，食物好吃与否没有绝对标准，只看是否合适。台湾小吃没有必要专门为北方人改良口味，应保留原汁原味。

“我们的大部分食材都是取自本地，但一些原料还是要从台湾购入。”蔡英伟介绍，因成本核算，大部分员工在大陆本地招聘，但各商户皆配有一位把控品质的台湾师傅，“目前，大家还在磨合中”。

被称作“阿龙伯”的陈龙玉将蚵仔煎、大肠包小肠等小吃带到北京，记者注意到，他不时走到掌勺的大陆厨师身旁、现场提醒。

陈龙玉认为，大陆厨师做台湾美食，除学习制作方法，还需了解台湾小吃及夜市文化，“这会直接影响他们对食物的态度和对客人的服务”。

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