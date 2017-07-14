中国轰炸机飞越宫古海峡 中方：“习惯就好”

（联合早报网讯）针对中国轰炸机再次飞越宫古海峡，中国国防部今天回应时请日本“不必大惊小怪”“习惯就好”。受访学者分析，中国军事能力提升，要把穿越宫古海峡的远海训练常态化，把战略边疆推到第一岛链之外。

日本国防部昨天发布消息说，中国军方的六架H-6轰炸机当天飞经冲绳本岛和宫古岛之间的海域上空，在东海和太平洋往返飞行，后飞往大陆方向。日本航空自卫队紧急出动战机升空加以应对。

中国国防部发言人任国强今天在官方微博上以答记者问方式回应说，这是一次例行训练，中国军机在宫古海峡空域飞行是合法正当的，中国军队今后将根据形势任务的需要，继续组织类似远海训练。

他也说：“有关方面不必大惊小怪、过度解读，习惯就好。”

这不是中国军机首次飞越宫古海峡上空。今年5月、3月和去年11月、9月，中国轰炸机或战斗机也曾飞越宫古海峡。

北京航空航天大学战略问题研究中心主任王湘穗接受《联合早报》访问时说：“国防部说‘习惯就好’，是指这类穿越宫古海峡的训练以后会经常化、常态化。”

他认为，这次飞行任务实际上没有对日本造成太大的安全威胁，所以国防部的这句“习惯就好”虽然听起来很霸气，但其实也是要让日本知道，训练变得经常后可以不必太过担心。

中国军事专家、解放军退役少将徐光裕受访时表示，中国轰炸机过去越过第一岛链的训练比较少，所以日本才“少见多怪”。

宫古海峡位于琉球群岛的冲绳本岛与宫古岛之间，属于国际水域，也是中国海军和空军通往西太平洋的战略通道之一。中国舰机若能进入西太平洋，就算是突破了第一岛链。

徐光裕分析，随着现代战争进攻能力的提升，中国的安全战略空间也需要扩大，所以轰炸机不能只在本国12海里内训练，通过进行更多远海训练，实现战略边疆的拓展。

他解释：“以前军队进攻用炮舰，只要炮舰离我们12海里就算安全。现在军队进攻的能力提升，例如美国已经把飞机的活动空间扩大到全世界所有国家的12海里边上，中国的反击能力必须超越本国的12海里，至少达到第一岛链前后。”

他指出，他早在上世纪80年代就在《解放军报》撰文提出中国应拓展战略边疆，如今中国军事能力提升了，所以近年可以开始展开远海训练，而这符合中国的积极防御战略。

他说：“如果我们的战机驾驶员，连去都没有去过宫古海峡，将来怎么来防御对手的入侵？”

徐光裕表示，中国的轰炸机如果能到达美国在第一岛链的所有军事基地，那就能对美国产生战略威慑。

他指出，美国的轰炸机能随意进入中国的近海，中国以前没有反制的能力，现在中国舰机能出近海，起到了战略平衡的作用。

有分析认为，中国军方认为日本始终不肯把中国视为平等的海事强国，一直想把中国框在第一岛链以内。中国近一两年展开往返宫古海峡的训练，是为了逼日本适应中国在第一岛链的军事存在。

徐光裕告诉本报：“过去日本有个错误的老习惯，以为只有它的军事力量能够进入第一岛链，我们中国不能通过。这个习惯的确应该改一改。”

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