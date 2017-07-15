解严30年 国民党批民进党开倒车

（联合早报网讯）7月15日是台湾解严30周年的日子，国民党代理副秘书长兼文传会主委杨永明14日表示，前故总统蒋经国先生在30年前宣布“解严”，并解除党禁、报禁，确实打下了台湾民主自由的基础；但反观现今民进党执政后追杀政治对手、打压人民自由等一系列作为，却有愧“民主进步”之名，因此，社会各界应该更加正视，威权体制可能藉由“转型正义”之名復辟的严肃现况。

台湾中时电子报报道，杨永明表示，蒋经国在1987年宣布“解严”并解除党禁，台湾政党如雨后春笋般成立，台湾的民主走上制度化的道路，之后也经历了三次政党轮替，造就今日民主巩固的成果；解严后报禁开放，更是让媒体百家争鸣，新闻自由度傲视华人社会。蒋经国在台湾推行民主的决心毋庸置疑，勇敢果决前瞻，贡献不容否认。

他说，蒋经国及国民党对于台湾政治民主化与经济发展的贡献，让台湾得以骄傲实现在全球华人中享有高度自由民主与繁荣。反观民进党执政，“扁政府”贪腐恶名让台湾在世界蒙羞；而今蔡政府仍然是在开民主的倒车，挑起阶层对立，未脱意识形态治国，找不出解决台湾困境的方法，只有操弄过去，否定歷史。

杨永明质疑，民进党政府期盼藉由解严30周年，操弄民众对威权统治的感受，进一步获取政治利益，已是司马昭之心；但检视如今民进党执政后，枉法滥权、不择手段的追杀在野党，以及一例一休、前瞻计划等错误政策的鸭霸作风，在在体现蔡政府藉由“转型正义”名号包装独裁专断的本质？国民党连日来在立法院强力监督不合理的前瞻计划预算，也正是守护台湾民主的核心价值。

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