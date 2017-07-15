军校招生未达计划 台国防部：与年金改革无关

（联合早报网讯）台湾国防部14日晚间表示，军校招生未达计划招募数，与年金改革冲击无关。台军受当前社会少子化影响，军校招生相对困难，军方正积极落实照顾官兵生活政策。

台湾中时电子报报道，台国防部发布新闻稿指出，陆军官校今年录取报到学生245员，较去年197员增加48员。而今年计划招募学生518员，较去年330员增加188员，提高招生员额原因，是为补足义务役预官逐年减少，并自明年起所需预官缺额不再办理考选。

国防部说，国军也受当前社会少子化影响，2017年大学入学学测报考人员减少6629人，2016年减少1万501人，军校招生相对困难，国防部运用多元招募管道，今年迄今已与70所民间大学签约办理大学储备军官训练团(ROTC)，今年报到195员，较去年17员增加178员。

国防部说，为鼓舞官兵士气，提升国军尊严不遗余力，正积极加速国军营区整建，改善官兵服役环境，推动“兴安专案”，如福兴营区、湖口营区等营区设施更新案，以落实照顾官兵生活等政策。

台国防部指出，军人因服役性质特殊，从事高风险战备、演训任务及救灾工作；且受“役期短、退除早、离退率高”等服役特性限制，故军人年金改革，国防部在参考其他国家现役官兵及退除役制度前提下，将会建议政府採用最佳制度，吸引更多年轻人才愿意投效军旅并鼓励优秀专业人员长留久用，有助稳定军心士气及确保国家安全。

国防部指出，2017年正期生招生获得数1,206员，较2016年获得数1,020员增加186员，其中陆军官校增加48员、海军官校增加26员、空军官校增加67员、国防大学增加6员、国防医学院增加39员。此外，106年招生获得数也较2015年的1,137员，增加69员。

台国防部表示，由以上数据显示，国防部今年积极从事国军正面形象塑造、推动各项福利措施、运用多元招募管道，正期生获得数均较前两年增长，实与年金改革无关。

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