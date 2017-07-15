台解严30年 学者：民主变成投票主义 改革有斗争味道

（联合早报网讯）台湾解除戒严今日满30年，有学者指出，解严迄今，台湾仍未完成民主化与自由化改革，戒严时期侵害人权的司法救济，政府应继续推动；政治人物应更有责任感，积极推动转型正义与政治改革，在野党则应发挥监督功能，不能只是“比烂”。

台湾联合报报道，台湾政大台史所教授薛化元表示，解除戒严是一种政治改革，在台湾政治史上是非常重要的转捩点，但外界将解严与台湾的自由民主连结得太简单，解严本身并未完成民主化与自由化的改革。

薛化元指出，民主化部分，当年蒋经国没有想要完成国会全面改选，仅能算是有限度的改革；自由化是更严肃的课题，解严时仍是动员戡乱时期，自然无法完成自由化改革，因此会留下许多历史问题需要解决。

他举例，戒严时期，一般人民遭军法审判，人权受到侵害，解严后应根据自由民主的价值，重新评估戒严时期对人权侵害的案件，循司法途径救济，向普通法院重新上诉，相关的档案资料及卷宗，也要一并移到法院，作为审判的依据；但当年解严时，这部分遭到冻结，政府应持续努力，完成解严后尚未完成的工作。

台湾东华大学民族事务发展学系教授施正锋说，解严是将国民党的威权统治转换成比较民主的制度，但现在台湾的民主，却演变成只是一种“投票主义”，选民对政策不太关注，政治人物提出的政见，很少完全履行，政见对政党也彷佛只是“参考用”，政治人物的责任感不够强烈。

施正锋说，即便台湾经过三次政党轮替，也只是两大党，轮流取得政治与国家预算的支配权力而已。历任总统都没有认真推动转型正义等政治改革，“政府现在推动的改革也有点斗争意味”，没有清楚具体的方向，社会也很无奈。他认为，政府应有更清楚的治国方向，在野党则应发挥监督功能，不能“比烂”。

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