梁国雄等人图闯会议室被阻 港财委会被迫休会

（联合早报网讯）香港高等法院昨日裁定梁国雄、罗冠聪、刘小丽及姚松炎宣誓无效，即时取消四人的立法会议席。但立法会财委会早上开会前，四人却在约10名民主派议员护送下，企图进入会议厅开会，被保安阻止。会议期间，因为民主派议员不断提出质疑，会议两度暂停。最终，由于部分议员情绪激动，财会主席陈健波决定休会，本月19日再续，将继续讨论50亿元教育拨款开支。

香港星岛日报网报道，四人早上企图闯入会议室前，不断高喊口号，立法会职员在场阻止他们前行，事件引来大批传媒采访，情况一度混乱。

一批民主派议员其后在财委会会议上拉起横幅，并在座位上贴满标语牌，还询问主席陈健波何以拒绝四人开会，陈健波解释称，法庭昨日已作出取消四人议席的判决，难明为何仍有人会提出此疑问。

不过，民主派议员为表达不满，在会议室内站立抗议。陈健波一度宣布休会10分钟，与法律顾问商议。接着，因有民主派和建制派议员展开骂战，会议在混乱再度暂停10分钟。而在民主派议员继续扰攘下，陈建波决定休会，本月19日再续。

香港教育局局长杨润雄表示，项目未能休会前通过，担心计划未能在新学年推出，现在报读专上院校的DSE毕业生增添不稳定条件，希望下次会议能尽快通过。他表示，议员是表达情绪，相信长远不影响行政立法关系。

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