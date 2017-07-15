解严30年 蔡英文：向台湾人民致敬 终结蓝绿恶斗

（联合早报网讯）台湾在1987年7月15日解除戒严，今天满30年，台湾总统蔡英文今天上午在脸书（Facebook）发表“向台湾人民致敬：写在解严30周年”，强调唯有相信人民是让国家前进的动力，台湾的民主才会不断往前迈进。她也希望有一天，台湾的所有政党，都能站在以台湾主体性的立场，来思考国家的未来，“终结蓝绿恶斗”。

台湾联合报报道，蔡英文表示，30年前的今天，台湾终于挣脱长达38年的国民党戒严统治，向自由和民主踏出了重要的一步，这一步是台湾人民一起踏出去的，“长久以来，有些人习惯把台湾民主化归功于蒋经国前总统，不过，我认为在解严30周年的今天，我们应该把目光放在台湾人民的身上”。

蔡英文在脸书提到两张照片，即1980年代要求解除戒严的519绿色行动留下的纪录。她表示，在许多党外运动的历史影像里，都有这样一群背对镜头的人，他们可能是卡车司机、是老师、是工厂的工人，或是小头家，可能没有人叫得出他们的名字，不过，就是他们推动了台湾的民主化。

“在漫长的戒严统治时期，这些人无怨无悔的付出。是他们用生命与热情积极投入，让我们的民主前辈，坚定不移地确信，终有一天，一定可以突破国民党的威权统治。”蔡英文说，今天是向伟大的台湾人民致敬的时刻，这就是我们的信念，唯有相信人民是让国家前进的动力，台湾的民主才会不断往前迈进。

在这个特别的日子里，蔡英文也向人民报告她对台湾民主的愿景。关于民主的台湾，蔡英文心中的蓝图是：首先，希望台湾有更多的新兴本土力量能加入民主政治的运作，因为这会让台湾的民主政治，一直保持年轻的活力；其次，希望台湾公民社会持续茁壮的同时，政党与公民社会之间会找到一个更理性健康的互动模式，执政不是将各个公民团体的主张照单全收，执政是在理想与现实之间找到平衡点；最后，希望有一天，台湾的所有政党，都能站在以台湾主体性的立场，来思考国家的未来。

蔡英文说，上一个30年，我们用无比的勇气向所有人证明了，民主不是洪水猛兽；下一个30年，我们要用同样的勇气，打造一个未来不论谁当选总统，台湾人民都不再需要担心台湾主体性会消失的政治环境，“这就是终结蓝绿恶斗的真谛，这也是我们这一代人对台湾的责任”。

蔡英文表示，台湾人不需要妄自菲薄，民主与自由是台湾的优势；巩固民主，确保台湾人永远是民主人与自由人，然后将这个信念向世界传递出去。她愿意跟所有台湾人民一起努力。

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