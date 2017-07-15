刘晓波遗体已火化 沈阳市政府：符合当地风俗

（联合早报网讯）诺贝尔和平奖得主刘晓波因肝癌在辽宁沈阳病逝，沈阳市政府新闻发言人表示，刘晓波遗体今早（15日）火化，并称火化符合当地“死亡3天内火化”风俗。

据香港明报网报道，沈阳政府发言人今早召开记者会时公布上述消息。发言人指，火化刘晓波遗体前进行了简短告别仪式，除了刘晓波的二哥刘晓晖因身体原因、另外前妻陶力和儿子刘陶身在美国没有出席，刘晓波的妻子刘霞、大哥刘晓光等亲属及其生前好友都有参加；按家属意愿，告别及火化在沈阳浑南区殡仪馆举行。

告别仪式在上午6时半开始，刘霞向刘晓波遗体告别时，因过于悲痛，需要亲友搀扶。刘晓波亲属与生前好友依次向遗体行三鞠躬礼。发言人表示，按照刘霞、刘晓光意愿，遗体被火化，1小时后，刘晓波的骨灰盒交回给刘霞。他还称，有关部门曾就处理后事与刘晓波家属进行沟通，总的考虑是尊重家属意愿和当地习俗，而刘晓波家属意见是丧事从简、遗体火化。

发言人重申，刘霞是中国公民，有关部门依法保护其合法权益，刘霞现在是自由的，但刘晓波去世后，她过度悲伤，需要不被打扰，“是家属的希望，也是人之常情”。

发言人还回应现场记者提问称，当地风俗是死亡3天内火化，所以今日火化符合当地风俗。此前有传言称当局逼家属尽快火化后海葬，多家媒体记者今早连番向发言人追问骨灰处理情况，发言人回应称，会找合适时间公布，且会尊重家属意愿。

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