谢长廷：全世界只有台湾可影响中国大陆内部

（联合早报网讯）台湾驻日代表、前行政院长谢长廷今天（15日）出席第26届新文化研习营与学员对谈时说，“全世界只有台湾可以影响中国内部”，虽然全世界都对中国大陆指指点点，但没有人真的对大陆人民有影响力，但台湾有，毕竟我们有共同的历史文化，大陆人民也在看，希望台湾成为他们的目标。

台湾联合报报道，有学员询问，若有一天台湾要与中国大陆“谈判”，台湾有什么筹码？谢长廷说，中国若要成为世界大国，如何处理香港与台湾事务，全世界都会关注，大陆人民也在看，也许这就是我们的筹码。经济上，两岸如果能够合作，对台湾与中国是“两利”，台湾现在想靠其他国家如日本、美国，跟中方越来越分开，中国就会越压台湾，不过台湾人民也会越反感。

谢长廷说，虽然大陆常在讲台湾民主很乱、堕落，但多数人还是看得出来，因为追求文明是世界的方向。世界有很多不同主张与价值，每个人都讲一套，但文明是人类的大方向，从来没有改变过，文明就是更有法治、重视生命、更干净健康。

至于民进党是否该冻结台独党纲，谢长廷说，历史上民主化、台湾化，像是“有机体”在成长，生命会自己找出路，台湾也会自己找出路。用什么名称、形式、国籍，都是第二层次的问题，重点是“我们要活下去，我们要壮大”，至于要用什么名称、模式才能活下去，大家各有判断，就是以民主选举决定。

他表示，蔡英文总统目前用的是“维持现状”，维持现状的涵义很大，台湾的现状是有自己的国会，有自己的国号、货币、司法，“事实上也是独立”。如果还要建立一个国家，表示现在还没有独立，这样的代价到底为何，大家要思考，例如美国反对、还有哪些国家愿意支持台湾？

谢长廷说，“只要让台湾壮大都是好的”，让台湾壮大有很多种方式，例如拿诺贝尔奖就可以让壮大，台湾的英文、托福考试是赢日本的，这也是国力，每一个人都可以让台湾壮大。

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