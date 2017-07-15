解严30年 马英九：有很多事值得担心

（联合早报网讯）台湾前总统马英九今天表示，台湾虽然解严，但从现在的发展来看，还有很多事情值得担心；虽然大家一天到晚批评威权体制，但一旦执政后，是否就能摆脱诱惑，还是很大的问号。

台湾中央社报道，台湾解除戒严30周年，马英九今天上午出席“解严30：台湾迈向开放民主”专题座谈会，回想故总统蒋经国，当年接受美国“华盛顿邮报”发行人葛兰姆（Katharine Graham）访问，透露解严讯息时说，他当时担任翻译，浑身上下就像触电一样，感觉非常震撼。

马英九表示，当时葛兰姆询问蒋经国，“你们是否准备要解除被称为紧急命令的戒严”，蒋经国说，“是的，我们把国家安全法令修改后，就会宣布”。

他说，蒋经国很早就开始思考解除戒严。有一次蒋经国要他查“戒严”（martial law）的英文，他找出大英百科等多项参考资料向蒋经国解释，蒋经国听完眉头一皱说，“我们没有军事管制啊”，当时他感觉蒋经国开始了解外界怎么看了。

马英九也谈到当时负责草拟“充实中央民代机构方案”，他说，宣布解严没多久，蒋经国问他政府迁台后，有没有对外声明代表全中国；他查了之后向蒋经国说没有，并告诉蒋经国，国民大会准备修宪，有人建议要设大陆代表才能代表全中国。

他表示，当时蒋经国告诉他，“只要依照宪法治国，就是代表全中国，不用设大陆代表”，他听了大大松一口气，幸好长官这么开明，否则怎么做下去。

马英九说，当时有人骂他是小红卫兵，不过，有一天他在公园跑步，有民众透过小朋友拿一张上面写有“你做得对，我们都支持你”的纸条给他，他感到安慰。

谈到解严后，开放大陆探亲，马英九说，1987年7月15日解严，同年11月2日开放大陆探亲，刚好都在这个时候，“有没有一种平衡的考虑，我自己想想也不能说没有。”

马英九表示，他跟了蒋经国七年，蒋经国是在威权体制生长的人，执行许多威权体制政策、法令，最后亲手终结威权体制，非常不容易，很少有人真的做到。

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