《党建研究》：习近平思想是当代中国最鲜活的马克思主义

（联合早报网讯）中共中央组织部主管的党刊《党建研究》在2017年第7期上发表题为《在党的创新理论伟大旗帜下阔步前进》的编辑部文章。文章指出，十八大以来的创新理论，也可称之为习近平思想，是当代中国最鲜活的马克思主义。

中新社报道，文章说，党的十八大以来，习近平总书记接过历史的接力棒，在中华民族伟大复兴新的征程中，以非凡的理论勇气、高超的政治智慧、坚韧不拔的历史担当精神，统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业，围绕改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军发表一系列重要讲话，形成一系列相互联系、相互贯通的治国理政新理念新思想新战略，进一步丰富和发展了党的科学理论。

文章指出，十八大以来的创新理论，也可称之为习近平思想，是马克思主义中国化最新成果，是中国特色社会主义理论体系最新发展，是当代中国最鲜活的马克思主义，具有浓郁的时代气息和丰富的思想内涵。

文章列出了创新理论的要点，包括主题主线——坚持和发展中国特色社会主义，实现中华民族伟大复兴的中国梦；主要任务——统筹推进“五位一体”总体布局；总体方略——协调推进“四个全面”战略布局；发展理念——创新、协调、绿色、开放、共享；安全保障——加快推进国防和军队现代化；外部环境——坚定不移走和平发展道路；依靠力量——以人民为主体；以及领导力量——党领导一切。

文章指出，以毛泽东同志为主要代表的中国共产党人把马克思列宁主义的理论与中国革命的实践相结合，逐步形成了毛泽东思想。这是马克思主义中国化的第一次历史性飞跃；1978年，党的十一届三中全会重新确立了解放思想、实事求是的思想路线。改革开放30多年来，党先后创立邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，形成了中国特色社会主义理论体系。这是马克思主义中国化的第二次历史性飞跃；2012年，新一届中央领导集体开启了一场新的赶考。习近平总书记以马克思主义政治家的雄才大略提出了一系列治国理政新理念新思想新战略，实现了马克思主义中国化的又一次历史性飞跃。

文章认为，十八大以来，中国共产党带领人民在中国道路上越走越稳、越走越自信，从根本上说就是靠党的创新理论的指引。

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