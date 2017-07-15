澳大利亚成中国游客最喜欢目的地之一

（联合早报网讯）数据显示，今年暑期，澳大利亚是最受中国游客欢迎的目的地之一。中国游客赴澳旅游正向“纵深”发展。

新华社报道，携程旅行网数据显示，从携程报名跟团赴澳游的游客人数同比增长超过60％，游学产品销量增长500％，办理签证的人数增长超过30％。

驴妈妈旅游网CEO王小松介绍，今年暑假，中国居民赴澳大利亚参加游学的人次较去年同期上涨三倍，澳大利亚成为今年最热门的游学旅游目的地之一，其中悉尼大学、墨尔本大学等学校颇受游客关注。

澳大利亚是首批成为中国公民组团出境旅游目的地的发达国家。目前，中国已成为澳大利亚第一大客源国。同时，澳大利亚也是中国第三大远程客源市场。

澳大利亚旅游局数据显示，在截至2017年3月的一年中，中国赴澳的访客数量达到119.9万人次，同比增长17％，同期中国访客的消费额为92亿澳元（约人民币482亿元），同比增长11％。

尽管悉尼、墨尔本、黄金海岸仍然是最受中国游客欢迎的三处目的地，中国游客在澳大利亚的足迹正日益分散，越来越多的游客选择在不同地区深度游。

澳大利亚多个州最新数据显示，中国游客访问量均持续增长。数据显示，2016年全年共有4.5万人次中国游客到访南澳州，同比增长41％；在截至2017年3月的过去一年间，中国赴西澳大利亚州的访客数量达到5.16万人次，同比增长12.6％，赴昆士兰州的访客数量达到47.2万人次，同比增长6.7％。

中国游客赴澳目的更加多元。西澳大利亚州旅游局北亚区国际市场总监倪建华介绍，五六年前，中国访客来到西澳州主要是为了商业活动和学习，分别占旅游人数总量的35％及25％，而如今赴西澳州度假与探亲访友的中国休闲游客数量已占总访客人数的七成以上。

在游客数量增加、赴澳游目的多元化的驱动下，境内外各家旅行社相继推出涵盖各年龄层次、各消费群体的赴澳旅游产品，在亲子游、游学、健康游等多个细分领域深耕。

业内人士分析，在2017年，随着“中澳旅游年”拉开帷幕，中澳旅游、文化交流活跃；同时，中澳大幅扩大航权安排，澳大利亚推出十年旅行签证试点、开放简体中文版本的在线签证申请等。上述因素均进一步促进中国游客赴澳旅游。

携程旅行网预计，在多个利好因素的共同作用下，2017年中国赴澳游客将达到140万人次，总消费将超过500亿元人民币。

免费试阅14天