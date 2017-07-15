穿越沙漠、戈壁最长高速公路 京新高速三省区路段同时通车

（联合早报网讯）世界上穿越沙漠、戈壁最长的高速公路——京新高速公路内蒙古、甘肃、新疆三省区路段今天（15日）上午同步通车。

据央视网报道，编号为G7的京新高速公路是中国高速公路网重要组成部分，连接北京、河北、山西、内蒙古、甘肃、新疆六个省区市，总里程约2768公里，串联起北京——张家口——乌兰察布——呼和浩特——包头——临河——额济纳旗——哈密——吐鲁番——乌鲁木齐等城市。根据不同路段建设时序的安排，目前在北京、河北、山西境内个别路段与京藏高速共线，新疆境内经哈密与连霍高速共线。

15日通车的三个路段分别是：内蒙古自治区临河至白疙瘩段，一共930公里，是中国里程最长的高速公路项目；甘肃省白疙瘩至明水段，134公里；新疆自治区明水至哈密段，178公里。

央广网称，针对工程穿越大面积戈壁荒漠地区、风沙灾害严重、绿洲土地资源珍贵等特点，京新高速贯彻绿色公路的施工理念严格保护环境，对左右幅路线灵活采用不同的线形，更好地适应地形环境。广泛采用新材料新技术防风治沙，适当扩大治沙范围，确保工程安全和运营安全，在绿洲段采用整体式路基尽量节约用地。

工人日报微信公号称，该高速将开辟从新疆霍尔果斯口岸至天津港的最快捷出海通道，连接海上丝绸之路与陆上丝绸之路，成为“一带一路”发展战略中新亚欧大陆桥的重要组成部分。

按照中国官方提出的“丝绸之路经济带及孟中印缅、中巴经济走廊综合交通通道”构想，丝绸之路经济带的中段通道，由三条国家高速公路和国家干线铁路并行组成，分别是北通道、中通道和南通道。其中，北通道就是由京新高速公路和北京到乌鲁木齐的铁路共同组成。

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